Биржа Nasdaq исключила акции российских компаний из листинга

Nasdaq приостановила торги ценными бумагами ряда компаний, работающих на территории России, через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года российская армия вторглась в Украину.

В сообщении Nasdaq отмечается "сохраняющиеся геополитические обстоятельства, влияющие на Россию", и их потенциальное влияние на "Яндекс".

"Яндекс" и Ozon заявили, что будут обжаловать это решение. Ни одна из компаний не попала под западные санкции, хотя некоторые из топ-менеджеров "Яндекса" оказались под санкциями.

Обе компании заявили, что рекрутер Headhunter и поставщик платежных услуг Qiwi также были уведомлены о своем ожидаемом исключении из списка Nasdaq.

"Яндекс", который называли "российским Google", изо всех сил пытался сбалансировать внутреннее давление с интересами западных инвесторов и в прошлом году продал свою новостную ленту и домашнюю страницу контролируемому государством конкуренту ВКонтакте.