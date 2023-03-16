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Биржа Nasdaq исключила акции российских компаний из листинга

Фото: "Яндекс" подвергся делистингу (yandex.ru)
Автор: Александр Белоус

Фондовая биржа Nasdaq уведомила российскую интернет-компанию "Яндекс" и компанию электронной коммерции Ozon о том, что их акции будут исключены из листинга через год после того, как торги их ценными бумагами были приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Nasdaq приостановила торги ценными бумагами ряда компаний, работающих на территории России, через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года российская армия вторглась в Украину.

В сообщении Nasdaq отмечается "сохраняющиеся геополитические обстоятельства, влияющие на Россию", и их потенциальное влияние на "Яндекс".

"Яндекс" и Ozon заявили, что будут обжаловать это решение. Ни одна из компаний не попала под западные санкции, хотя некоторые из топ-менеджеров "Яндекса" оказались под санкциями.

Обе компании заявили, что рекрутер Headhunter и поставщик платежных услуг Qiwi также были уведомлены о своем ожидаемом исключении из списка Nasdaq.

"Яндекс", который называли "российским Google", изо всех сил пытался сбалансировать внутреннее давление с интересами западных инвесторов и в прошлом году продал свою новостную ленту и домашнюю страницу контролируемому государством конкуренту ВКонтакте.

Холдинговая компания "Яндекса", зарегистрированная в Нидерландах, впоследствии объявила о планах отказаться от владения и контроля над большей частью Группы Яндекс, включая ее основные предприятия, приносящие доход.

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