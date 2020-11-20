Біржа Ciclex: запущена унікальна криптоплатформа на основі новітніх технологій

Листопад 2020 року відзначився значною у світі криптовалют подією — стартувала біржа Ciclex в рамках самої платформи Ciclex. Цей інноваційний фінансовий майданчик надає можливості для торгівлі криптовалютами, інвестування в стекінг пули, обміну цифрових активів. Тут можуть торгувати не тільки досвідчені трейдери, а й новачки. Для цього необхідно пройти просту реєстрацію, вивчити в особистому кабінеті всі доступні способи отримання доходу на платформі Ciclex і, поповнивши свій рахунок, почати заробляти.

Огляд біржі Ciclex: переваги, які підвищують репутацію платформи

Ciclex — компанія, яка досить успішно розвивається на ринку криптовалют. Завдяки злагодженій роботі команди професіоналів 19 листопада 2020 року запущена власна криптобіржа Ciclex. Ця інноваційна платформа створена для торгівлі криптовалютами. Численні клієнти компанії також отримують солідний дохід від 8% в місяць від вкладень в стекінг. Краща рекомендація для криптоплатформи Ciclex — відгуки вдячних клієнтів, які отримують прибуток за допомогою трейдингу та інвестицій. Під управлінням компанії знаходиться більше 10 мільйонів доларів. Довіра до платформи зростає з кожним днем, про що свідчить постійне збільшення числа клієнтів, яких на даний момент вже більше 10 тисяч. Одним з переваг майданчика є періодичність і відсоток виплат — кожні 10 днів клієнти отримують більше 2% доходу, що в середньому становить 8-11% на місяць. І цей дохід можна збільшити, ставши учасником партнерської програми. Ніхто не відмовиться отримувати пасивний дохід і пропорційно збільшувати його на шляху до лідерських позицій.

Платформа Ciclex розроблена з максимальною зручністю для користувачів. Проста реєстрація на Ciclex забезпечує доступ в особистий кабінет, де знаходиться гаманець, відображаються актуальні графіки валютних пар, з усіма угодами, історія введення і виведення коштів та інші корисні функції. На цій біржі використовуються такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoin, USDT, OmiseGo. У перспективі регулярне поповнення списку до топ-20 популярних криптовалют. Відповідно, зросте і кількість пар.

Старт топової біржі Ciclex — нова ступінь в розвитку компанії

Прагнення примножити капітал, отримувати пасивний дохід приводить до онлайн-заробітку все більше користувачів інтернету. І біржа Ciclex — саме та платформа, на якій можна вигідно, швидко і безпечно заробити на криптовалютах. Реєструйся на сайті Ciclex і тебе чекає гідний прибуток з виведенням кожні 10 днів. Прийми правильне рішення і відкрий для себе захоплюючий світ криптовалют!