БИПА в трех овертаймах дожала "Киев-Баскет" и закрепилась на втором месте Суперлиги

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Киев-Баскет" – БИПА – 101:102 ОТ (22:21, 11:20, 20:17, 18:15, 28:29)

Стартовый отрезок прошел без преимущества одной из команд. Ни "пчелы", ни номинальные гости в течение первой четверти не могли оторваться на более пяти пунктов. Концовка 10-минутки вообще получилась столь конкурентой, что "Киев-Баскет" обошел одесситов только на очко.

Зато вторая четверть прошла под контролем БИПы. Гостевая команда пыталась не отставать от "пчел", а в середине 10-минутки заиграла активнее и создала перед большим перерывом гандикап +8. Время после большого перерыва "Киев-Баскет" потратил на то, чтобы отыграть отставание. В конце концов киевляне догнали оппонента, а напряженные финальные минуты обернулись ничьей (73:73).

Овертайм стал настоящей драмой. БИПА и "Киев-Баскет" провели на паркете 3 дополнительных тайма по пять минут, поскольку никак не могли определить победителя. Лидерство переходило из рук в руки, а когда, казалось, "пчелы" уже гарантировали себе победу (101:94) – умудрились полностью проиграть финальные секунды (0:7) и остаться ни с чем.

БИПА с победой закрепилась на второй строчке Суперлиги (11 побед, 1 поражение). В то же время "Киев-Баскет" идет на 4-й позиции (8 побед, 4 поражения). Между ними – "Днепр" с девятью победами.