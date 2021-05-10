ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

BioNTech планирует в 2022 году произвести более 3 млрд доз вакцины от COVID

Новина українською → Германия, Понедельник 10 мая 2021 17:15
BioNTech планирует в 2022 году произвести более 3 млрд доз вакцины от COVID Фото: мощности производства вакцины Pfizer/BioNTech будут увеличены (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer производит вакцину от коронавируса, планирует увеличить производственные мощности. В 2022 году компания рассчитывает произвести более 3 миллиардов доз COVID-вакцины.

Об этом говорится в квартальном отчете компании.

По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 миллионов доз вакцины.

"BioNTech полагает, что производственная способность до конца 2021 года может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает произвести в 2022 году более 3 млрд доз", - сообщили в BioNTech.

Напомним, днями Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech. Поставки ожидаются на протяжении 2021-2023 годов. Это стала крупнейшая сделка по закупке COVID-вакцин. При этом в ЕС заявили, что готовятся заключить и другие контракты на поставки других вакцин.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины.

Отметим, в середине апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Поставка следующей партии препарата ожидается после 17 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вакцина производство COVID-19 Коронавирус Вакцина от коронавируса
NEWS
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена