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Біолог: південноафриканський штам COVID більш смертоносний, але поки неясно наскільки

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 13:40
Біолог: південноафриканський штам COVID більш смертоносний, але поки неясно наскільки Фото: штам COVID з ПАР більш смертоносний, але поки неясно наскільки (УНІАН)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський. Він є більш смертоносним.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Південноафриканський штам, до речі, дуже нагадує бразильський. Якщо цей варіант більш контагіозний, то він заражає більше людей. Відповідно, більше людей хворіє і, на жаль, помирає... Щодо того, наскільки він більш летальний, поки складно сказати", - зазначив біолог.

За словами Комісаренка, цей вірус поводиться агресивніше, він викликає важчий перебіг хвороби і вражає людей більш молодого віку.

"Хоча найвища летальність залишається серед людей похилого віку (70+) і тих, які мають супутні захворювання. У першу чергу, це хвороби, пов'язані з нирками, печінкою або легкими, хронічна пневмонія, хвороби серця і діабет", - заявив учений.

Нагадаємо, 7 квітня у Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України.

Поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили і на території Тернопільської області.

Крім того, в Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" штаму коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що адаптивний карантин, який був введений в Україні останні півроку, не може стримати навалу штамів коронавірусу. Україні потрібен загальнонаціональний локдаун.

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