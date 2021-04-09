Биолог: южноафриканский штамм COVID более смертоносный, но пока неясно насколько

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский. Он является более смертоносным.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Южноафриканский штамм, кстати, очень напоминает бразильский. Если этот вариант более контагиозный, то он заражает больше людей. Соответственно, больше людей болеет и, к сожалению, умирает... Насчет того, насколько он более летальный, пока сложно сказать", - отметил биолог.

По словам Комиссаренко, этот вирус ведет себя более агрессивно, он вызывает более тяжелое течение болезни и поражает людей более молодого возраста.

"Хотя самая высокая летальность остается среди людей преклонного возраста (70+) и имеющих сопутствующие заболевания. В первую очередь, это болезни, связанные с почками, печенью или легкими, хроническая пневмония, болезни сердца и диабет", - заявил ученый.