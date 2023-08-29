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Binance рассматривает возможность полного выхода из РФ, - WSJ

Фото: Binance может полностью выйти из РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность полного выхода из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что компания переоценивает свой бизнес в России, что включает возможность полного выхода из некогда важного рынка.

"Все варианты рассматриваются, включая полный выход", – сказал представитель Binance.

Также, по данным издания, крупнейшая в мире криптобиржа помогает россиянам выводить деньги за границу несмотря на заявления, в частности, по соблюдению западных санкций. Позже Binance ограничила одноранговую торговлю с участием российских банков

Деятельность Binance в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.

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