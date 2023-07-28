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Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ

Фото: возле оккупированной Запорожской АЭС слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе оккупированной россиянами Запорожской АЭС слышали взрывы. Их зафиксировали наблюдатели миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова во время брифинга.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Как сообщалось ранее, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его данным, оккупанты поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Также о возможной попытке теракта на Запорожской АЭС предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее наблюдатели МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции. Однако несколько дней назад экспорты сообщили, что обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС.

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Запорожская АЭСвибухиМАГАТЭ