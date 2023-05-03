RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У побережья Черного моря зафиксирован третий разведывательный самолет НАТО

Фото: у побережья Черного моря зафиксировали третий разведывательный самолет НАТО (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

В среду, 3 мая, у побережья Черного моря был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании. Это уже третье воздушное судно, проводившее разведку в указанном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24 .

По данным мониторингового сервиса, в воздушном пространстве Румынии у побережья Черного моря был зафиксирован британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7203.

Исходя из траектории его полета, можно заключить, что он патрулирует побережье.

Также сегодняу побережья Черного моря были отмечены самолеты Италии и Британии. Один из них – разведывательный.

Фото: самолет НАТО у Черного моря (скриншот)

Напомним, такой же самолет Италии фиксировали у побережья Черного моря 20 апреля .

Также мы писали, что 9 апреля американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Румынией .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОчорное мореВойна России против Украины