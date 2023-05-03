У побережья Черного моря зафиксирован третий разведывательный самолет НАТО

В среду, 3 мая, у побережья Черного моря был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании. Это уже третье воздушное судно, проводившее разведку в указанном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24 .

Также сегодня у побережья Черного моря были отмечены самолеты Италии и Британии. Один из них – разведывательный.

Исходя из траектории его полета, можно заключить, что он патрулирует побережье.

По данным мониторингового сервиса, в воздушном пространстве Румынии у побережья Черного моря был зафиксирован британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7203.

Напомним, такой же самолет Италии фиксировали у побережья Черного моря 20 апреля .

Также мы писали, что 9 апреля американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Румынией .

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