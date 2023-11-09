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У побережья Болгарии протаранили российское судно со сжиженным газом

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Паром "Славянин", который шел под флагом России, получил бортовую пробоину в Черном море в районе болгарского мыса Шабла. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго в Telegram.

Отмечается, что российское судно получило бортовое повреждение после столкновения с другим судном - New Raouf под флагом Республики Палау. После аварии судно продолжило свой путь в сторону Турции и сейчас находится неподалеку от входа в Босфор.

По данным болгарских СМИ, владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором - румынская Daytona Management.

Российское судно получило крен и затоплены три балластные цистерны. Оно вернулось в болгарский порт Варна для обследования.  

Паром "Славянин" курсирует около 10 лет на линии Варна - Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. Непонятно, что российское судно делало возле Шабли/Тюленово, потому что линия до порта Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, тогда как оно двигалось несколько севернее.

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