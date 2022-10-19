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Возле Турции впервые за несколько месяцев обнаружили морскую мину

Фото: возле Турции впервые за несколько месяцев обнаружили морскую мину (иллюстрация / wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Возле берегов Турции, неподалеку от города Кыркларэли, впервые с июля обнаружили морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

Сообщается, что после обнаружение опасного предмета, к месту были направлены группы подводной обороны спецназа Турции. Силовики сумели обезвредить и уничтожить мину.

Отметим, что это первый с июля случай, когда у берегов Турции обнаружили мину.

Напомним, несколько дней назад в на уголольной шахте в Турции прогремел взрыв. Позже стало известно, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 41 человек.

По предварительным выводам, взрыв был вызван метаном, который накапливается в угольных шахтах.

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