Возле Турции впервые за несколько месяцев обнаружили морскую мину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

Отметим, что это первый с июля случай, когда у берегов Турции обнаружили мину.

Сообщается, что после обнаружение опасного предмета, к месту были направлены группы подводной обороны спецназа Турции. Силовики сумели обезвредить и уничтожить мину.

Напомним, несколько дней назад в на уголольной шахте в Турции прогремел взрыв. Позже стало известно, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 41 человек.

По предварительным выводам, взрыв был вызван метаном, который накапливается в угольных шахтах.

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