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Возле Торецка россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции

Иллюстративное фото: парамедиков Россия атаковала возле Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Возле Торецка российская армия атаковала автомобиль парамедиков, которые занимались эвакуацией мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, полицейские прибыли на линию фронта, чтобы спасти женщину с инсультом и ее мужа. В этот момент вражеский снаряд попал в кабину авто, ранив двух парамедиков. К счастью гражданские, которых эвакуировали, в результате взрыва были не повреждены.

"Вспышка, ударная волна, шквал осколков. Нам повезло, что в нашей бронированной машине не заклинило дверь – иначе мы бы сгорели", – рассказал парамедик Руслан Губанов.

Ситуация на Торецком направлении

Недавно Генштаб сообщал, что российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Кроме этого РФ сконцентрировала свои силы в районе Новоалександровки на Покровском направлении.

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