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Возле Привоза в Одессе произошла стрельба с участием полицейских

Одесса, Пятница 19 июля 2024 11:09
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Возле Привоза в Одессе произошла стрельба с участием полицейских Фото: в Одессе произошла стрельба с участием полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Возле рынка Привоз в Одессе произошел конфликт утром 19 июля, во время которого полицейские открыли огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечают правоохранители, во время преследования патрульными предполагаемого нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз произошел конфликт с участием прохожих. Группа лиц пыталась помешать полицейским, из-за толкотни патрульному разорвали форменную одежду.

"Соответственно патрульный полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.

На место инцидента были направлены дополнительные наряды полиции. Все участники инцидента находятся в отделе полиции. Проводится проверка.

Фото: в Одессе произошла стрельба (npu.gov.ua)

Обновлено

Национальная полиция уточнила, что сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя были признаки наркотического опьянения. По словам полицейских, мужчина вел себя агрессивно, нецензурно высказывался, сопротивлялся, пройти проверку отказывался.

Возле авто полиции собралась толпа, пытавшаяся помочь мужчине скрыться. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала одежду. Патрульный применил баллончик с газом, вернул пистолет и открыл огонь в воздух.

Во время стычки водитель пытался скрыться. Фигуранта и двух женщин доставили в отделение полиции.

Напомним, ранее в центре Одессы между группой мужчин возник конфликт, закончившийся стрельбой. Полиция задержала хулиганов, среди них граждане России.

Также недавно в Киеве на Обороне мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадал человек.

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