В центре Одессы произошла стрельба: полиция задержала хулиганов, среди них есть россияне
В центре Одессы трое мужчин устроили конфликт со стрельбой. Среди участников были россияне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Инцидент произошел около 15:00 в среду, 12 июня, на Французском бульваре. О конфликте полиции сообщила женщина. Она видела из окна собственной квартиры компанию мужчин, которые кричали и бились между собой, а потом услышала звук выстрела.
Полицейские на месте происшествия задержали двух участников конфликта в возрасте 32-х и 43-х лет, которыми оказались граждане России. Для поиска третьего фигуранта в Одессе была введена специальная операция. Позже 29-летнего мужчину задержали и изъяли у него ружье.
По данным следствия, компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку на летней площадке заведения. Во время конфликта мужчины угрожали друг другу ножами, а 29-летний одессит выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья и уехал с места инцидента.
На месте происшествия нашли два ножа и сумку, в которой находились три ручные гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми.
Задержанные россияне ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека. Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении (хулиганство и незаконное обращение с оружием) и избрании мер пресечения.
Фото: в Одессе мужчины устроили конфликт со стрельбой (od.npu.gov.ua)
Напомним, в конце мая мужчина под действием алкоголя устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Ранение получил 53-летний мужчина.
Также правоохранители разоблачили мужчин в Киеве, похитивших врача ради выкупа. Они требовали у него 2 млн долларов.
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