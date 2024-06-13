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В центре Одессы произошла стрельба: полиция задержала хулиганов, среди них есть россияне

Одесса, Четверг 13 июня 2024 15:59
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В центре Одессы произошла стрельба: полиция задержала хулиганов, среди них есть россияне Фото: в центре Одессы мужчины устроили конфликт со стрельбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Одессы трое мужчин устроили конфликт со стрельбой. Среди участников были россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Инцидент произошел около 15:00 в среду, 12 июня, на Французском бульваре. О конфликте полиции сообщила женщина. Она видела из окна собственной квартиры компанию мужчин, которые кричали и бились между собой, а потом услышала звук выстрела.

Полицейские на месте происшествия задержали двух участников конфликта в возрасте 32-х и 43-х лет, которыми оказались граждане России. Для поиска третьего фигуранта в Одессе была введена специальная операция. Позже 29-летнего мужчину задержали и изъяли у него ружье.

По данным следствия, компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку на летней площадке заведения. Во время конфликта мужчины угрожали друг другу ножами, а 29-летний одессит выстрелил в воздух из гладкоствольного ружья и уехал с места инцидента.

На месте происшествия нашли два ножа и сумку, в которой находились три ручные гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми.

Задержанные россияне ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека. Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении (хулиганство и незаконное обращение с оружием) и избрании мер пресечения.

Фото: в Одессе мужчины устроили конфликт со стрельбой (od.npu.gov.ua)

Напомним, в конце мая мужчина под действием алкоголя устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Ранение получил 53-летний мужчина.

Также правоохранители разоблачили мужчин в Киеве, похитивших врача ради выкупа. Они требовали у него 2 млн долларов.

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