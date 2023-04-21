RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Южной Кореи загорелось российское судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести

Иллюстративное фото: у берегов Южной Кореи вспыхнуло российское судно (t me nexta live)
Автор: Наталья Юрченко

У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно. На его борту находились 25 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.

На спасение российских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили легкие травмы.

Четверо российских моряков считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Кореи.

Фото: возле Южной Кореи загорелось судно российских моряков (yna.co.kr)

Напомним, вчера в российском Санкт-Петербурге был замечен рыжий дым возле металлургического завода. Россияне не исключали токсичных выбросов в атмосферу.

Также отметим, что днем ранее в Дзержинске возник масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарЮжная Корея