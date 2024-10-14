Возле митинга Трампа полиция задержала мужчину с заряженным оружием

В субботу кандидат в президенты США Дональд Трамп провел очередной митинг. Рядом с местом проведения полиция задержала мужчину, у которого было заряжено оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как пишет издание, мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в своем автомобиле арестовали на пропускном пункте митинга возле Трампа в Южной Калифорнии.

В департаменте шерифа округа Риверсайд заявили, что подозреваемым оказался 49-летний житель Лас-Вегаса, который находился за рулем черного внедорожника и был остановлен сотрудниками полиции в городе Коачелла (к востоку от Лос-Анджелеса).

По данным департамента, мужчина была арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.

"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", - говорится в заявлении.

Позже в тот день мужчину отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен будет явиться в суд 2 января 2025 года.

Associated Press добавило, что после инцидента представителей СМИ, а также обладателей VIP-билетов направили через несколько перекрестков, на которых дежурили сотрудники правоохранительных органов штата и местных властей, после чего они прибыли на большую травянистую площадку, где водителей попросили открыть капоты и багажники, а каждый автомобиль был досмотрен офицером К-9.

Других обладателей общих билетов направили на площадку примерно в 3 милях от места проведения митинга, где их посадили в автобусы и отвезли на место.

Штаб Трампа не сразу отреагировал прокомментировать арест.