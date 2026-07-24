Возле метро "Лукьяновская" появился наземный переход: какие правила для пешеходов

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" заработал регулируемый наземный пешеходный переход. Его обустроили как временное решение после того, как российские обстрелы повредили подземный переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Главное: Альтернатива поврежденной подземке: Регулируемый наземный переход обустроили как временное решение.

Регулируемый наземный переход обустроили как временное решение. Новые светофоры: На участке установили светофорный объект с четырьмя транспортными и двумя пешеходными светофорами, оборудованными звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения.

На участке установили светофорный объект с четырьмя транспортными и двумя пешеходными светофорами, оборудованными звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения. Особенности днем и ночью: Днем светофоры работают в режиме координации с интенсивным движением, а ночью переход работает в режиме вызова.

Днем светофоры работают в режиме координации с интенсивным движением, а ночью переход работает в режиме вызова. Временный статус: Схема движения на участке будет пересмотрена после того, как подземный переход полностью восстановится.

Как работает новый переход

На участке, где вместо поврежденного подземного перехода был организован наземный, сейчас установили новый светофорный объект. Он включает четыре транспортных и два пешеходных светофора. Для людей с нарушениями зрения пешеходные светофоры оборудовали звуковым сопровождением.

В КГГА объяснили, что днем светофор работает в режиме координации с учетом интенсивного движения транспорта и большого количества пешеходов. Это должно обеспечить безопасный проезд и переход дороги.

Ночной режим работы

Чтобы светофор работал более эффективно в ночное время, с 22:00 до 06:00 пешеходам нужно будет нажимать кнопку вызова зеленого сигнала.

После нажатия светофор будет переключаться, позволяя безопасно перейти дорогу.

Новый пешеходный переход возле метро "Лукьяновская" (фото: КГГА)

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными

В Департаменте транспортной инфраструктуры просят водителей заблаговременно снижать скорость, приближаясь к новому переходу, и соблюдать сигналы светофоров.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, а в ночное время пользоваться кнопкой вызова и внимательно следить за дорожной обстановкой.