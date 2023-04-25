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Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

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Вторник 25 апреля 2023 03:17
Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 Фото: Возле Индонезии произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Это вызвало предупреждение для населения о возможном цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Землетрясение произошло около 03:00 по местному времени на глубине 84 км. Позже были зафиксированы повторные удары магнитудой около 4 баллов. О пострадавших пока не сообщалось.

"Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило, что власти собирают данные с островов, ближайших к эпицентру у западного побережья Суматры", - пишет издание.

Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Ранее сообщалось, что 23 апреля на архипелаге Бату в Инденезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9, была угроза цунами.

Также мы писали, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, также называемого вулканом Судного дня. По меньшей мере, восемь сел вблизи вулкана пострадали от вулканического пепла.

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