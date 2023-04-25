Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Это вызвало предупреждение для населения о возможном цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Землетрясение произошло около 03:00 по местному времени на глубине 84 км. Позже были зафиксированы повторные удары магнитудой около 4 баллов. О пострадавших пока не сообщалось.

"Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявило, что власти собирают данные с островов, ближайших к эпицентру у западного побережья Суматры", - пишет издание.