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Возле Харькова во время тревоги раздалась серия взрывов

Фото: возле Харькова во время тревоги раздалась серия взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Возле Харькова утром 9 января раздалась серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

По информации местных Telegram-каналов, взрывы, вероятно связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Местные жители слышали несколько взрывов в разных районах города.

Тем временем в восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.

В данный момент военная администрация региона не комментировала причины громких звуков.

Как известно, утром 9 января российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок.

Вследствие атаки известно о 7 пострадавших, в том числе 13-летняя девочка-подросток. Однако отмечалось, что под завалами могут находиться люди.

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вибухихарков