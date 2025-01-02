Около отеля Trump Las Vegas взорвался Cybertuck: есть погибший и пострадавшие

В среду утром у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада (США) взорвался автомобиль компании Tesla Cybertuck. В результате взрыва есть погибший и пострадавшие, полиция рассматривает дело как возможный теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и NBC News.
Пожарная служба округа Кларк подтвердила, что она отреагировала на возгорание транспортного средства в зоне парковки отеля Trump International (или же Trump Las Vegas) примерно в 08:40 утра по местному времени.
На пресс-конференции заместитель начальника пожарной охраны округа Кларк Томас Тачстоун заявил, что когда спасатели начали тушить пожар, они "в то время поняли, что вокруг автомобиля находится несколько человек с травмами".
В результате инцидента водитель Cybertuck погиб, семь человек пострадали. Чиновники попросили общественность пока держаться подальше от места происшествия.
ABC пишет, что следователи не знают, что стало причиной взрыва. В частности, было ли что-то не так с самим автомобилем, либо что-то внешнее спровоцировало взрыв. Определение причины является ключевым направлением расследования.
Чиновник, проинформированный о расследовании, сообщил изданию, что на борту Tesla Cybertuck находился груз минометов, похожих на фейерверки. Следователи работают над установлением мотива и того, намеревался ли водитель встроить взрыв и если да, то почему.
Пока мотив не определен и другие причины не исключены, полиция рассматривает взрыва как возможное уголовное преступление и возможный акт террора. Сбор доказательств и расследования продолжается.
На событие отреагировал генеральный директор Tesla Илон Маск, компания которого производит автомобили Cybertuck.
"Вся старшая команда Tesla сейчас расследует этот вопрос. Опубликуем больше информации, как только что-нибудь узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного", - написал он.
Буквально полчаса назад он сообщил, что уже установлена причина взрыва.
"Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большими фейерверками или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertuck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва", - резюмировал он.
Сын Трампа старшего Эрик Трамп, а также исполнительный вице-президент Trump Organization тоже опубликовал в соцсетях сообщение об инциденте.
"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании электромобиля возле отеля Trump Las Vegas. Безопасность и благополучие наших гостей и персонала остаются главным приоритетом. Мы выражаем искреннюю благодарность пожарной службе Лас-Вегаса и местным правоохранительным органам за их быструю реакцию и профессионализм", - написал сын Дональда Трампа.
Напомним, в октябре 2024 года Илон Маск представил новые авто - беспилотное такси и фургон без водителя. Компания Tesla уверена, что они будет в 10-20 раз безопаснее управляемых авто.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.