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Возле зданий госорганов и не только. Путин запретил митинги на отдельных локациях

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Москва, Понедельник 05 декабря 2022 16:12
Возле зданий госорганов и не только. Путин запретил митинги на отдельных локациях Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В России официально запретили проводить митинги на отдельных локациях, в том числе возле зданий государственных органов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Согласно документу, теперь митинги в РФ будет запрещено проводить в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения.

Также запрет распространяется и на территории, которые прилегают к инфраструктурным объектам.

Законом предусматривается, что органы местной власти смогут сами расширять список локаций, где запрещено проведение митингов.

Отметим, сейчас в РФ запрещено проводить митинги возле зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, ранее стало известно, что Путин усиливает репрессии против населения России. Так 1 декабря вступили в силу изменения в закон об "иностранных агентах".

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