У берегов временно оккупированного Крыма произошло землетрясение

В Черном море, недалеко от Севастополя, утром 22 июня, произошло мощное землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в 5:42 утра. Его эпицентр находился в 51 км от Балаклавы и в 59 км от Севастополя.
Глубина колебаний составляет около 10 км.
"Хлопки" в Крыму
В последнее время взрывы в Крыму раздаются все чаще, поскольку россияне превратили полуостров в военную базу. 21 июня жители оккупированного Севастополя слышали мощные взрывы.
19 июня, в Крыму слышали звуки стрельбы из пулеметов, вертолеты и взрывы. Так называемая оккупационная "власть" полуострова обвиняет Украину в атаках дронов и сообщает о якобы "успешной" работе ПВО.
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