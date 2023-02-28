У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погибли десятки человек

У берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека, среди которых 12 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Трагедия произошла при попытке причалать возле Кротоне в регионе Калабрия в воскресенье. По информации издания, на судне находились около 200 человек из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.
Береговая охрана сообщила, что 80 человек найдены живыми. Однако остальные люди остаются пропавшими без вести.
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони призвала институты ЕС принять меры для прекращения тайных путешествий мигрантов на лодках. Она заявила, что единственный способ решить проблему выезда мигрантов "серьезно" и "гуманно" – это остановить переправу мигрантов на лодках.
Таможенная полиция сообщила об аресте одного из выживших по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.
Напомним, в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.
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