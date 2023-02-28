У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погибли десятки человек

Трагедия произошла при попытке причалать возле Кротоне в регионе Калабрия в воскресенье. По информации издания, на судне находились около 200 человек из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Береговая охрана сообщила, что 80 человек найдены живыми. Однако остальные люди остаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони призвала институты ЕС принять меры для прекращения тайных путешествий мигрантов на лодках. Она заявила, что единственный способ решить проблему выезда мигрантов "серьезно" и "гуманно" – это остановить переправу мигрантов на лодках.

Таможенная полиция сообщила об аресте одного из выживших по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.