RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У берегов Италии затонула лодка с мигрантами: погибли десятки человек

Фото: у берегов Италии затонула лодка с мигрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека, среди которых 12 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла при попытке причалать возле Кротоне в регионе Калабрия в воскресенье. По информации издания, на судне находились около 200 человек из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Береговая охрана сообщила, что 80 человек найдены живыми. Однако остальные люди остаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони призвала институты ЕС принять меры для прекращения тайных путешествий мигрантов на лодках. Она заявила, что единственный способ решить проблему выезда мигрантов "серьезно" и "гуманно" – это остановить переправу мигрантов на лодках.

Таможенная полиция сообщила об аресте одного из выживших по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Напомним, в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия