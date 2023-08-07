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У берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами: двое погибших, 30 пропавших без вести

Фото: у берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У берегов итальянского острова Лампедуза перевернулись две лодки мигрантов. Известно о минимум двух погибших и более 30 человек пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что суда перевозили 90 человек, однако из-за непогоды оба плавсредства перевернулись. Выжившие люди добрались до скалы, где их и нашли спасатели.

Пока известно о 57 спасенных людях, однако двое погибли - ими оказались мать с годовалым ребенком

Трагедии с мигрантами в Средиземноморье

В акватории Средиземного моря регулярно происходят подобные инциденты с суднами нелегальных мигрантов, бегущих из Африки в Европу. Только за первый квартал 2023 года из-за этого погиб более 441 человек.

Последний подобный случай произошел неподалеку от берегов Греции - погибли 78 человек.

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Италия