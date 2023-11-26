У берегов Йемена захватили танкер, который может принадлежать Израилю, - AP

Злоумышленники захватили танкер, связанный с Израилем, у побережья Адена (Йемен). Хотя ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Нападавшие захватили в Аденском заливе судно Central Park под либерийским флагом, управляемое компанией Zodiac Maritime, сообщили представители компании и частной разведывательной фирмы Ambrey.

Американский представитель оборонного ведомства, говоривший на условиях анонимности для обсуждения вопросов разведки, также подтвердил The Associated Press, что нападение имело место.

Компания Zodiac назвала захват "предполагаемым инцидентом, связанным с пиратством".

"Нашим приоритетом является безопасность 22 членов экипажа, находящихся на борту судна. На судне, управляемом турецкой компанией, находится многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит полный груз фосфорной кислоты", - говорится в заявлении Zodiac.

Захват судна Galaxy Leader

В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Реакция МИД Украины

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook, в настоящее время причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.

"МИД Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей. Держим эту ситуацию на особом контроле", - написал он.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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