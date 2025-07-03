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У берегов Бали затонул паром с пассажирами: десятки людей до сих пор не найдены

Фото: спасательная операция на Бали (x.com/PhoenixTV_News)
Автор: Оксана Гапончук

Возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная трагедия. Всего через полчаса после выхода из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.

На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

По предварительным данным, судно попало в шторм с волнами высотой до двух метров, что привело к опрокидыванию парома и его затоплению. Люди оказались в холодной воде в темноте, что значительно усложнило их спасение.

Спасательная операция

По состоянию на утро 3 июля удалось спасти ориентировочно 20 человек. При этом часть из них была в бессознательном состоянии из-за переохлаждения.

К сожалению, есть и погибшие. Разные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел.

Вместе с тем, около 38-43 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают по меньшей мере девять спасательных судов, включая корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера.

Спасатели продолжают прочесывать акваторию, надеясь найти еще живых пассажиров.

Отметим, что Индонезия, которая состоит из более 17 000 островов, в значительной степени зависит от паромного сообщения. В то же время аварии здесь случаются довольно часто. Основными причинами трагедий являются перегрузки, внезапные штормы и несоблюдение стандартов безопасности.

 

Напомним, 21 июня в Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся в воздухе шар с 21 человеком на борту. В результате горящая корзина разбилась на обочине автомагистрали SC-108, неподалеку сельской местности и одного из местных медицинских центров.

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