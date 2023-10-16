У Авдеевки враг предпринял за неделю более 100 неудачных попыток вытеснить ВСУ, - Генштаб

Ситуация под Авдеевкой

Как уточнил офицер, в районе Авдеевки на минувшей неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

"Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор всем атакам врага в этом направлении, уничтожив сотни российских захватчиков, десятки танков и бронемашин", - подчеркнул он.

Так, украинские военные уверенно истощают наступательный потенциал российских захватчиков, рассказал Ковалев.

Наступление ВСУ

В то же время украинские войска продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, сообщил представитель Генштаба.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия ВСУ к югу от Бахмута.

"Имеют успех восточнее Клещиевки, восточнее Андреевки и севернее Курдюмовки. Оккупанты в течение недели предприняли более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах", - отметил Ковалев.

Кроме того, добавил офицер, из-за катастрофических потерь в живой силе российские оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, шаг за шагом вытесняя врага в районах Вербового, Новопрокоповки та Копани", - рассказал спикер Генштаба.

Наступление РФ на Авдееву

Напомним, с начала прошлой недели российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

Между тем, как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, в ночь на 14 октября в Авдеевке впервые после обострения не было ракетных ударов, однако ожесточенные бои продолжаются.