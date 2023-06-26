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Большую часть Украины накроют грозовые дожди: прогноз погоды на неделю

Фото: Большую часть Украины накроют грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой и с грозами на этой неделе, с 27 по 30 июня. При этом температура воздуха поднимется до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в восточных, северо-восточных, а днем и в западных, также Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем +20 +25. При этом в южной части страны ночью прогнозируется +15 +20, а днем +24 +29 градусов.

Кроме того, в среду и четверг, 28 и 29 июня, в большинстве областей прогнозируются кратковременные грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.

Температура воздуха существенно не изменится, лишь днем в четверг на юге страны снизится на 2-4 градуса.

В пятницу, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем 30 июня +20 +25.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

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Погода в Украине