Большую часть средств из фонда "єВідновлення" потратили на другие нужды, - Шуляк

По ее словам, если этого не сделать, есть риск углубить проблему с жильем для ВПЛ и не вернуть из-за границы несколько миллионов вынужденных эмигрантов.

В 2023 году программа "єВідновлення" финансировалась из средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, который в прошлом году создавал специально под эту программу. В фонд было направлено более 60 млрд грн.

Из них 17 млрд грн – это были первые средства из арестованных активов российского "Сбербанка", работавшего на территории Украины. Другая крупная сумма – прибыль НБУ, которую было решено направить в этот фонд. Но по состоянию на сегодняшний день из этого фонда на компенсации за разрушенное или поврежденное жилье было израсходовано только 12 миллиардов.

"Все остальные деньги были потрачены на другие объекты, связанные с ремонтом инфраструктуры и т.д. Поэтому мне кажется, если в Фонде ликвидации последствий уже нет денег, то можно использовать резервный фонд, как он используется для других нужд. Но не тянуть. Сегодня мы видим, что Правительство направило на эти нужды средства, поступившие от наших партнеров, но не из резервного фонда или из других собственных источников. Хотя мы понимаем, что самих заявок, которые уже поступили в органы местного самоуправления, гораздо больше", – подчеркнула Шуляк.

При этом парламентарий подчеркнула, что с начала мая, когда был уволен вице-премьер-министр Александр Кубраков, наблюдалось определенное торможение программы "єВідновлення". Прошло уже почти три месяца и лишь буквально недавно правительство выделило почти 7 млрд гривен на финансирование "єВідновлення", что может быть определенным признаком того, что соответствующее лидерство по программе не взяло на себя ни премьер-министр, ни временно исполняющий обязанности Министерства восстановления.

"Это очень плохо для программы. Я считаю, что на сегодняшний день правительство должно максимально сконцентрироваться на том, чтобы людям помочь решить эту жилищную проблему. Потому что это, прежде всего, вопросы и возвращение в Украину людей, находящихся за границей, и помощь тем внутренне перемещенным лицам, которые на сегодняшний день имеют разрушенное или поврежденное жилье", - отметила нардепка.

Она также добавила, что по состоянию на сегодняшний день общая сумма средств, на которую владельцам поврежденного и уничтоженного жилья согласовали выплаты, превысила 20 млрд гривен. Это те средства, которые должны получить граждане. Но по факту это смогли сделать далеко не все из них.

"Когда выплаты? Это вопрос к правительству. Именно Кабмин принимает соответствующие постановления, когда направляет финансирование на тот или иной этап или компонент программы. Это же касается и компенсаций для граждан, чье жилье расположено на ТОТ. В законодательной рамке эта возможность уже есть". Соответствующие постановления Кабинета министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел успешно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, пожалуй, в расстановке правильных приоритетов именно для правительства", – резюмировала Елена Шуляк.