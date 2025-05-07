Большую часть госдолга Украина не будет возвращать ближайшие 30 лет: разъяснение Минфина

"Почему мы сейчас говорим о долге в таких терминах? Стоит отметить, что уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная", - сказал Марченко.

Однако, по его словам, большинство этого долга было заимствовано во время войны на льготных условиях от наших партнеров.

"То есть идет речь о том, что ближайшие условно 30 лет мы эти долги не будем отдавать. Конечно, идет речь об обслуживании, но ставка по обслуживанию или льготная, или партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов. Поэтому этот долг не является большим бременем на сегодняшний момент", - пояснил министр.