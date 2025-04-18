Большинству украинцев повысят зарплаты: какие планы руководителей предприятий на 2025 год

Зарплаты в Украине растут высокими темпами. Большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют повышение и в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2025 года.

По данным опроса, респонденты ожидают более высоких расходов на оплату труда одного наемного работника.

Баланс ответов составляет 60,1% (в IV квартале 2024 года - 56,5%, в III квартале - 52,9%, во II квартале - 54,8%, в I квартале - 62,6%).



Самые высокие ожидания - у предприятий перерабатывающей промышленности; Самые низкие ожидания - у предприятий энерго- и водоснабжения.



Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Зарплаты в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7%, реальной (с учетом инфляции) на 3,8%. НБУ ожидает, что средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен. Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24,4 тысяч гривен.