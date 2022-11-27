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В большинстве регионов уже действуют только стабилизационные графики отключений, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В большинстве областей Украины сегодня, 27 ноября, уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день возобновляли генерацию и поставки электричества. По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключений. Ситуация энергетиками контролируется", – отметил президент Украины.

Напомним, 23 ноября россияне нанесли массированный ракетный удар по энергетике Украины, в результате чего большинство областей были вынуждены перейти на аварийные отключения света.

В компании YASNO спрогнозировали, что уже в ближайшие дни энергетики смогут перейти на графики плановых отключений электричества.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия