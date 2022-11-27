В большинстве регионов уже действуют только стабилизационные графики отключений, - Зеленский

В большинстве областей Украины сегодня, 27 ноября, уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день возобновляли генерацию и поставки электричества. По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключений. Ситуация энергетиками контролируется", – отметил президент Украины.
Напомним, 23 ноября россияне нанесли массированный ракетный удар по энергетике Украины, в результате чего большинство областей были вынуждены перейти на аварийные отключения света.
В компании YASNO спрогнозировали, что уже в ближайшие дни энергетики смогут перейти на графики плановых отключений электричества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.