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В большинстве областей Украины ожидают дожди и заморозки: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине 19 октября будет дождливой. При этом ожидаются заморозки.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

В эти выходные, с 19 на 20 октября, дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, в Крыму и в Днепропетровской области. Остальная территория Украины будет наслаждаться сухой погодой с солнечными прояснениями.

Однако, в западных регионах следует быть осторожными из-за туманов, которые будут снижать видимость до 300-500 метров. Ночью на большей части страны ожидаются заморозки, кроме юго-востока.

В течение дня 19 октября холоднее всего будет на востоке Украины: в Луганской, Донецкой областях, в Днепре и Запорожье, а также в Крыму - от +6 до +9 градусов.

Самая теплая погода прогнозируется на западе страны и в Одесской области, где температура поднимется до +11+15 градусов. На остальной территории - от +8 до +12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных будет прохладно: ночью ожидается +1+4 градуса, местами заморозки, днем - около +10+11 градусов.

С понедельника, 21 октября, Украину ожидает значительное потепление - до +12+17 градусов с солнечными днями.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине