На большинстве направлений продолжаются позиционные бои: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались 6 февраля на линии Купянск-Сватово, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Синьковки, но аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и юго-восточнее Купянска в районе Табаевки.

Также сообщается, что войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной, но 6 февраля не было подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Как утверждали российские "военкоры", войска РФ якобы продвинулись к востоку от Тернов и Ямполевки. Украинские и российские источники сообщали о том, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Кременной в районах Тернов, Торского и Ямполевки и к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки и Григорьевки.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно подтвердили наступление севернее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 февраля, подтверждают, что оккупанты захватили Веселое (к северо-западу от Бахмута).

Перед тем, 18 января, российские источники, в том числе Министерство обороны РФ, заявили, что интервенты захватили Веселое. В отчете говорится, что это "первый случай, когда ISW наблюдает визуальное подтверждение этих российских заявлений".

Вблизи Бахмута 6 февраля продолжались позиционные боевые действия, но подтвержденные изменения на линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что войска РФ совершили "небольшой прогресс" в направлении Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (к западу от Бахмута), хотя ISW не наблюдали соответствующих визуальных доказательств ни в одном из этих районов.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались у Богдановки, Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки.

Российские и украинские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне позиционных сражений в этом районе 6 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно восстановили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге Авдеевки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северную Авдеевку.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в северо-западной части Авдеевки вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, неподалеку, где геолоцированные кадры указывают на продвижение россиян в северной части Авдеевки, а также в районе карьера на северной окраине Авдеевки.

Несколько российских блогеров также утверждали, что захватчики продвинулись до одного километра в направлении Первомайского (юго-западнее Авдеевки) и достигли юго-восточной окраины населенного пункта, хотя аналитики ISW еще не заметили визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что бойцы ВСУ ведут столкновение с небольшими российскими диверсионно-разведывательными группами в пределах Авдеевки, но подчеркнул, что масштабных уличных боев в городе пока не ведется. Барабаш и спикер украинской бригады, действующей в Авдеевке, подчеркнули, что ситуация в этом районе очень сложная и что войска РФ пытаются захватить город "по политическим и информационным соображениям" перед "переизбранием" в России диктатора Владимира Путина в марте 2024 года.

Представитель украинской бригады также заявил, что войска РФ оснащают свою бронетехнику системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников ВСУ.

ISW недавно наблюдала, как российские "военкоры" неоднократно критикуют власти РФ за то, что они не оснастили свои войска системами РЭБ после недавнего неудачного механизированного штурма вблизи Новомихайловки Донецкой области, поэтому российские силы вблизи Авдеевки, возможно, пытаются применить полученные уроки для улучшения защиты российских сил.

Геолокационные кадры также подтверждают, что войска РФ продвинулись юго-западнее города Донецка во время окончательно неудачного механизированного штурма этого района в конце января. Геолокационные кадры, опубликованные 3 февраля, подтверждают, что войска РФ продвинулись к востоку и югу от Новомихайловки во время последних обновленных механизированных атак к югу от населенного пункта.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к восточным окрестностям Новомихайловки - такие утверждения согласовываются с имеющимися геолокационными доказательствами.

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались западнее города Донецка вблизи Победы и юго-западнее города Донецка близ Георгиевки и Новомихайловки.

Также в отчете говорится, что российский "военкор" утверждал, что подготовленная оборона ВСУ вблизи Георгиевки осложнят любые наступления России через населенный пункт в направлении Курахово (13 км к западу от Марьинки).

"Южная ось"

6 февраля на участке границы Донецкой и Запорожской областей шли позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было. Российские источники утверждали, что войска РФ достигли незначительного прогресса вблизи Приютного (юго-западнее Великой Новоселки), хотя эксперты ISW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения.

Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались вблизи Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки). Связанный с Кремлем российский военкор пожаловался, что украинские мины и беспилотники мешают операциям бронетехники войск РФ, поэтому интервенты могут атаковать только пехотой при поддержке артиллерии и беспилотников.

6 февраля шли позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было. Позиционные бои продолжались вблизи Работино и западнее Вербового (восточнее Работино).

Также отмечается, что 6 февраля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок. Российский "военкор" утверждал, что действующие на Херсонском направлении российские силы предпочитают локализацию и наносить удары по украинским операторам беспилотников.

Украинские Силы специальных операций сообщили 6 февраля, что подразделения ССО ВСУ успешно подорвали взрывчатку на газовой или нефтяной платформе в Черном море, которую войска РФ незаконно захватили и использовали для устройства атак посредством предоставленных Ираном разведывательных беспилотников Mohajer-6 и управления ударами беспилотников Shahed.

Ситуация на фронтах

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ в своде 6 февраля, Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра , отразили атаки россиян вблизи Новобахмутовки (Донецкая область) и поразили три артиллерийских средства противника.

По словам начальника прес-сслужбы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, на Купянском направлении пока не зафиксировано продвижений российских войск, а стягиваемые оккупантами резервы идут на замену уже уничтоженных.