Отход ВСУ с позиций западнее Авдеевки пока не способствовал быстрому продвижению РФ, - ISW
Российские силы не добились относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердычей и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Следующая линия обороны в этом районе находится на некотором расстоянии от той линии, которую оккупанты атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля.
Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не попытаются удерживать позиции на полях.
Прибытие восстановивших боеспособность бригад, о котором накануне сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические успехи России и, возможно, стабилизировать фронт, говорится в отчете.
Уступая оккупантам в количестве боеприпасов и живой силы украинские защитники смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ.
В Институте считают, что прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или более глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.
При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не добиться успеха в районе Часова Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.
"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России совершать дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", - говорится в отчете.
Отход ВСУ с позиций западнее Авдеевки
Вчера Сырский сообщил, что украинские военные отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Это было сделано для сохранения жизней личного состава.
При этом Сырский отметил, что украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике.
В районе Очеретино продолжаются тяжелые бои. По словам спикера ОК "Хортица" Назара Волошина, ВСУ не контролирует треть его территории.
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