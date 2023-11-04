На большей части Украины дожди, местами сильный ветер: погода на завтра

Сегодня, 5 ноября, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди. В частности, в ряде областей возможны порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями, на большей части территории страны дожди, ночью в Винницкой, Житомирской, местами Хмельницкой и Киевской областях, днем на Закарпатье значительные дожди (днем в большинстве центральных, южных и Киевской областях без существенных осадков)", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы 17-22 м/с.
Температура:
Фото: погода на 5 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами значительный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 17-22 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +9 - +14, днем +12 - +17, а в Киеве - ночью +11 - +13, днем около +15.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды завтра, 5 ноября. Гражданских призывали быть осторожнее.
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