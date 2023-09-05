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Большинство жителей России за войну и не согласны вернуть захваченные территории Украины

Фото: войну против Украины поддерживают 70% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Половина хотят переговоров, но согласны на уступки ради мира лишь около 20% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".

В августе поддержка войны сохранилась на уровне 70% и статистически значимо не изменилась - 38% определенно поддерживают (в июле - 45%), 32% скорее поддерживают (в июле - 30%). Не поддерживают - 21% (в июле - 18%).

Как и в предыдущие месяцы сторонников перехода к мирным переговорам несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий, в августе первых - 50% респондентов (в июле - 51%), а доля вторых - 38% респондентов (в июле - 41%).

Респонденты в большинстве своем не готовы к компромиссам, так 20% опрошенных считают, что ради окончания войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине (и только 5% "определенно" согласны идти на уступки). Эти настроения довольно устойчивы.

Предпочтительными условиями мирного соглашения опрошенные называют обмен  военнопленными (81%) и немедленное прекращение огня между Россией и Украиной (55%). Недопустимы ни при каких обстоятельствах, по мнению респондентов, вступление Украины в НАТО (75%), возвращение ОРЛДО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%). С февраля 2023 эти представления практически не изменились.

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

 

Напомним, ликвидация главаря группы наемников "Вагнера" Евгения Пригожина стала самым важным событием для жителей России в августе 2023 года. Однако не все поверили в его смерть.

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