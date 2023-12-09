Большинство жителей России одобряют войну с Украиной, считают успешной и хотят переговоров

Поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. Число сторонников "мирных" переговоров выросло до максимума, но на специфических условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого " Левада-центра ".

В ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживают войну, не поддерживают - 18% респондентов.

Последние пять месяцев продолжает расти доля опрошенных, считающих, что война против Украины идет успешно. В ноябре этого года так считали 66% респондентов (55% - в июне).

Доля жителей России, которые считают, что следует начать мирные переговоры, повторила максимальные показатели за все время наблюдений - так же, как и в октябре 2022 года (после разгрома российских войск в Харьковской области и объявления о мобилизации) 57% опрошенных завили о необходимости начать переговоры. За продолжение военных действий выступают 36% респондентов.

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 ноября 2023 года среди 1625 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.