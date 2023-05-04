Большинство жителей России ждут вторую волну "частичной" мобилизации

Более половины (56%) опрошенных полагают, что вторая волна частичной мобилизации будет объявлена: 15% - определенно так считают, 41% - скорее. Около трети (31%) придерживаются обратного мнения.

Большинство (69%) респондентов известно о законе, вводящем единый реестр военнообязанных, "электронные повестки" и новые ограничения для уклонистов: четверть хорошо знают о нем, 44% - что-то слышали, но без подробностей. Около трети (30%) ничего не слышали об этом.

Преобладающими чувствами, вызванными данными изменениями в законодательстве, являются "тревога, страх, ужас" (18%), "гордость за Россию" (13%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 11%), при этом четверть респондентов ответили, что никаких особых чувств не испытывают. Чувства "тревоги" и "шока" преобладают среди самых молодых респондентов - 18-24 лет.

Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.