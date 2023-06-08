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Большинство украинцев почувствовали ухудшение экономического положения, почти треть без работы

Фото: большинство украинцев почувствовали ухудшение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 года 59% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, у 35% - оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Оценки положения в Украине в целом хуже: 75% почувствовали ухудшение ситуации в стране, 14% - говорят об отсутствии изменений, 8% - об улучшении.

Несмотря на это, говоря об экономике страны в будущем, у респондентов больше положительных надежд: 35% ожидают улучшения, 28% - думают, что ничего не изменится, 26% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации - 31% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 39% считают, что оно не изменится, 17% - имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Ситуация с работой

По данным опроса, 41% работавших до войны работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично, 13% - нашли новое место работы. Несмотря на это, 30% опрошенных до сих пор не работают.

В динамике увеличилось количество нашедших новую работу. Лучше ситуация с работой у мужчин и людей среднего возраста.

Среди переселенцев в динамике существенно возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место - каждый третий из них смог найти новую работу, доля неработающих среди них уменьшилась с половины до трети.

Опрос был проведен 1-2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине в марте 2023 года упала на 18%. Ожидается, что в 2023 году она вырастет на 4%.

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