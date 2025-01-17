Большинство украинцев делают это каждый день: проверьте, есть ли в списке ваши привычки

Свободное от учебы или работы время каждый проводит по-своему. Досуг детей и взрослых украинцев во время войны имеет как схожие, так и отличительные черты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского социологического исследования.
Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.
Кроме читательских привычек исследователи рассказали также, чем могут заниматься в свободное время:
Так, по частоте использования досуговых практик среди детей самыми популярными стали:
Досуг украинцев в возрасте от 6 до 17 лет (инфографика: sapiens.com.ua)
Между тем взрослые украинцы во время досуга чаще всего:
Досуг взрослых украинцев (инфографика: sapiens.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что больше всего читают украинцы и какие книги в топе у молодежи.
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