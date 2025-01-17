Большинство украинцев делают это каждый день: проверьте, есть ли в списке ваши привычки

Напомним, ранее мы рассказывали, что больше всего читают украинцы и какие книги в топе у молодежи.

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