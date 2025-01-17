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Большинство украинцев делают это каждый день: проверьте, есть ли в списке ваши привычки

Досуг детей может зависеть от привычек родителей (фото: GettyImages)
Автор: Ирина Костенко

Свободное от учебы или работы время каждый проводит по-своему. Досуг детей и взрослых украинцев во время войны имеет как схожие, так и отличительные черты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского социологического исследования.

Досуг детей и взрослых в Украине во время войны

Всеукраинское социологическое исследование уровня чтения украинцев в течение 2024 года было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги.

Кроме читательских привычек исследователи рассказали также, чем могут заниматься в свободное время:

  • дети в возрасте от 6 до 17 лет;
  • молодежь и взрослые в возрасте от 16 лет и старше.

Так, по частоте использования досуговых практик среди детей самыми популярными стали:

  • встречи с друзьями (72%);
  • общение в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (63%);
  • просмотр ленты социальных сетей или написание публикаций в них (59%);
  • игры (в том числе - онлайн) с друзьями (41%);
  • пребывание на природе (39%);
  • чтение чего-то интересного в интернете - не в социальных сетях (34%);
  • просмотр телевизионных передач - в том числе в интернете (33%);
  • просмотр фильмов, сериалов, видео на YouTube или других платформах (32%);
  • чтение новостей в мессенджерах (31%);
  • занятия хобби (26%);
  • чтение книг - печатных или электронных, слушание аудиокниг (25%);
  • занятия спортом (20%);
  • занятия творчеством (13%).

Досуг украинцев в возрасте от 6 до 17 лет (инфографика: sapiens.com.ua)

Между тем взрослые украинцы во время досуга чаще всего:

  • читают новости в мессенджерах (60%);
  • просматривают ленты социальных сетей (59%);
  • общаются в мессенджерах с друзьями, родственниками, знакомыми (57%);
  • смотрят фильмы, сериалы, видео на YouTube или других платформах (42%);
  • читают что-то интересное в интернете - не в социальных сетях (41%);
  • смотрят телевизионные передачи (34%);
  • находятся на природе (24%);
  • слушают радио или подкасты (23%);
  • посвящают время хобби (19%);
  • занимаются спортом (18%);
  • читают книги - печатные или электронные, слушают аудиокниги (16%);
  • играют в игры - в том числе онлайн (11%).

Досуг взрослых украинцев (инфографика: sapiens.com.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что больше всего читают украинцы и какие книги в топе у молодежи.

Читайте также, почему чрезмерно отсыпаться на выходных вредно для здоровья.

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