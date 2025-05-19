Большинство украинцев против ограничения сроков пребывания на должности мэров, - соцопрос

Большинство опрошенных жителей Украины - 67,7%, ничего не слышали о законодательной инициативе по ограничению количества сроков пребывания в должности городских голов, которая заключается в том, что если лицо уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо больше не будет иметь права баллотироваться на эту должность.

При этом подавляющее большинство опрошенных жителей Украины - 67,2%, соглашаются с утверждением, что если городской голова эффективно работает, он должен иметь право баллотироваться столько раз, сколько захочет, а избирать или не избирать его снова - должны решать только жители общины.

Относительно больше (по сравнению со всеми опрошенными) соглашаются с указанным утверждением жители поселков и сел и женщины, а относительно меньше - жители областных центров и мужчины.

При этом, та же категория, которая высказывается в поддержку мэров, пока одобрительно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского - более двух третей опрошенных (67,8%) ответили, что оценивают его работу на посту президента полностью положительно или скорее положительно - такую позицию высказали жители сел и поселков и городов, которые не являются областными центрами, женщины и респонденты младшего возраста, а относительно хуже деятельность президента оценили жители областных центров; мужчины и респонденты среднего возраста.

Большинство опрошенных жителей Украины (54,6%) негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы громады центральной властью был бы назначен глава военной администрации. Скорее или полностью положительно отнеслись бы к такой ситуации примерно вдвое меньше опрошенных (29,7%).

Лишь 5,2% респондентов считают, что глава их громады должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам громады. Подавляющее большинство - 51,4%, выступают за то, что глава их общины должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их общины.

Напомним, в апреле бывший нардеп Александр Черненко распространил текст проекта закона, ограничивающего количество сроков пребывания на должности городского головы.

"Ограничить каденции - максимум две за всю жизнь. Не подряд. А вообще... Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах. Если под эту инициативу найдут голоса, то на следующих местных выборах можем получить полный перезапуск власти на местах", - написал Черненко.

В проекте прописана норма: "если лицо до вступления в силу этого закона уже занимало должность городского головы два полных срока, то такое лицо не имеет права баллотироваться на соответствующую должность после вступления в силу этого закона".

Сейчас среди руководителей крупных городов есть немало долгожителей: Виталий Кличко (мэр Киева с 2014 года), Геннадий Труханов (мэр Одессы с 2014 года), Борис Филатов (мэр Днепра с 2015 года), Андрей Садовый (мэр Львова с 2006 года), Руслан Марцинкив (мэр Ивано-Франковска с 2015 года), Сергей Надал (мэр Тернополя с 2010 года).

На портале Верховной Рады законопроект, упомянутый бывшим нардепом, пока не зарегистрирован, хотя он обнародовал его черновик. Название проекта "Закон Украины о внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания на должности городского головы".