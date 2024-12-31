Большинство украинцев после войны столкнется с реальностью ветеранской жизни, - социолог

"Мы понимаем, что война продолжается, ситуация социально-экономическая не самая лучшая. Количество людей, которые являются ветеранами и в будущем будут ветеранами, будет расти", - сказал он.

По данным профильного ведомства, количество ветеранов в Украине уже достигло 1 миллиона 300 тысяч.

"Мы видим, что растет количество людей, которые имеют близких среди ветеранов или тех, кто воюет на фронте в составе Сил Обороны: количество людей, которые говорят, что у них есть родственники-военные, которые воюют сейчас или воевали, достигло 71%. Это очень значительная цифра. В начале 2022 года таких было 54%. То есть произошел рост в полтора раза ", - отметил Мысив.

Поэтому количество людей, которые станут ветеранами, будет значительным, а если отнести к этой категории и их семьи, то надо умножить еще на 2,5, добавил он.

"Семьи военных тоже переживали опыт войны. Частью этого ветеранского сообщества будут и жены, и мужья, дети, и ближайшие родственники людей, которые участвовали в войне. Они были в ожидании, в стрессе, в постоянных переживаниях, в потерях", - сказал социолог.

Как отметил Мысив, в декабре 2024 года была проведена пятая волна исследования, которое называется "Образ ветеранов в украинском обществе". Оно проводится его по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства ветеранов.