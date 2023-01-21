Большинство украинцев поддерживают дерусификацию

Большинство украинцев (около 59%) поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Сторонников переименования большинство во всех регионах, кроме Юга. В то же время во всех регионах, кроме Запада, значительная часть людей (20-28%) проявляет безразличие к теме переименования топонимов.
Как отмечают в социологи, в отношении этой проблемы произошли очень существенные сдвиги: еще в 2020 году переименование топонимов казалось очень спорным решением. Только в Западном регионе преобладала поддержка этого решения (хотя и там почти третья часть была против), а в остальных регионах граждане преимущественно были противниками переименований. При этом в 2020 году речь шла только о переименовании топонимов, связанных с коммунистическими деятелями.
Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.