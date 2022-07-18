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В Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, пов’язані з Росії

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 16:45
В Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, пов’язані з Росії Фото: Рада заборонить російські назви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ за основу підтримали 253 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Законопроектом №7253 пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Документом встановлюється заборона на російські визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

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