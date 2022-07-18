В Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, пов’язані з Росії

Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ за основу підтримали 253 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram .

Документом встановлюється заборона на російські визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.