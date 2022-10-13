RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство украинцев убеждены, что УПЦ МП действует в интересах агрессора

Фото: УПЦ МП действует в интересах агрессора, убеждены украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины (52%) опрошенных граждан согласовывают с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, тех, кто считает, что деятельность УПЦ МП, напротив, способствует обороне Украины, только 11%.

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана на работе в интересах Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News