Большинство вооружений из пакета США уже в Европе, что ускорит доставку в Украину, - CNN

Источник издания сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых, которые будут переданы Украине.

Кроме того, Украина рассчитывает на то, что США предоставят ряд зенитно-ракетных систем, а также дополнительные перехватчики для системы ПВО Patriot, основного средства отражения ракетных атак на города и ключевые объекты инфраструктуры, такие как электростанции.

Наконец, в дополнение к своим непосредственным потребностям в оружии, Украина также, вероятно, получит армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) в рамках первого транша поставок.

США уже предоставили Украине версии ATACMS меньшей дальности, но украинские чиновники не скрывают своего желания заполучить более новую версию. Имея дальность действия около 300 километров, эти ракеты дадут Киеву возможность усилить удары по российским аэродромам, складам топлива и объектам хранения оружия, что окажет более долгосрочное влияние на военные возможности России.

Как отмечает издание, после пересечения границы чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить вооружения туда, где они необходимы, но это по-прежнему будет представлять собой серьезную логистическую проблему, учитывая огромное количество задействованной техники.

Помощь Украине

Законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов, принятый Палатой представителей США 19 апреля, теперь должен поступить в Сенат 23 апреля. Если закон будет принят верхней палатой Конгресса, президент Джо Байден заявил, что немедленно подпишет его, чтобы "мы могли быстро отправлять оружие и технику в Украину для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей".

Теперь, когда новая военная помощь США, скорее всего будет одобрена, вопрос заключается в том, как быстро жизненно важные боеприпасы, такие как снаряды для 155-мм гаубицы, смогут добраться до линии фронта, чтобы остановить наступление России, пишет CNN.

Представитель Пентагона Патрик Райдер, выступая на прошлой неделе перед голосованием в Палате представителей, заявил, что Министерство обороны США "готово быстро отреагировать", как только будет отдан какой-либо приказ.

"Как вы знаете, у нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства. Как мы делали в прошлом, мы можем переехать в течение нескольких дней", - сказал он.