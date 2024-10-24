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Часть Украины накроет туман, а на востоке будут дожди: прогноз погоды на завтра

Четверг 24 октября 2024 13:41
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Часть Украины накроет туман, а на востоке будут дожди: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

25 октября погода в Украине ожидается с переменной облачностью с преимущественно сухой погодой, за исключением восточных областей, где днем возможен небольшой дождь. На остальной территории осадки не предвидятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Особое внимание стоит обратить на погодные условия ночью и утром в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и северо-восточной части страны.

В этих регионах прогнозируется туман с видимостью на уровне 200-500 метров, что усложнит условия для водителей и пешеходов. Объявлен желтый уровень опасности из-за метеорологических условий.

Температурные показатели по Украине будут колебаться от 2 до 7 градусов тепла ночью, в западных областях возможно снижение температуры до около 0°. Днем воздух прогреется до 9-14° тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и южных регионах страны ожидается до 17°.

Часть Украины накроет туман, а на востоке будут дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В Киевской области также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 2-7° тепла, днем будет достигать 9-14°. В Киеве температура ночью составит 5-7°, днем - 11-13°.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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