Большинство стран НАТО исчерпали запасы вооружения для передачи Украине, - NYT

Как пишет издание со ссылкой на представителя НАТО, остальные десять могут и дальше продолжать поставки и давать еще больше. Среди них - Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Указано, что в

Издание пишет, что только Франция передала Украине

Йенс Столтенберг ранее на этой неделе призвал страны альянса нарастить производство оружия для передачи Украине, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Он заявил, что таким образом каждая страна могла бы к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

При этом NYT пишет, что у россиян также есть собственные проблемы с пополнением в вооружении.

Да, сейчас они используют меньше артиллерийских снарядов, "но их у них много, даже если некоторые старые и менее надежные". Москва также пытается нарастить военное производство и стремится купить ракеты в Северной Корее и более дешевых беспилотников у Ирана.

Напомним, The New York Times также написали, что день войны в Украине равен месяцу в Афганистане по количеству артиллерийских выстрелов. Украина совершает тысячи выстрелов из артиллерии в день (россияне еще больше). В то же время силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки и не беспокоились по поводу противовоздушной обороны.

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