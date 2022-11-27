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Більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєння для передачі Україні, - NYT

Фото: більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєння для передачі Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З 30 країн-членів НАТО вже 20 вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні. Йдеться про переважно невеликі держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання з посиланням на представника НАТО, решта десять можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Вказано, що з

Видання пише, що лише Франція передала Україні

Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів.

Він заявив, що таким чином кожна країни могли б до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

При цьому NYT пише, що росіяни також мають власні проблеми з поповненням в озброєнні.

Так, зараз вони використовують менше артилерійських снарядів, "але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні". Москва також намагається наростити військове виробництво і прагне купити ракети у Північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану.

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