Більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєння для передачі Україні, - NYT

Як пише видання з посиланням на представника НАТО, решта десять можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Вказано, що з

Видання пише, що лише Франція передала Україні

Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів.

Він заявив, що таким чином кожна країни могли б до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

При цьому NYT пише, що росіяни також мають власні проблеми з поповненням в озброєнні.

Так, зараз вони використовують менше артилерійських снарядів, "але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні". Москва також намагається наростити військове виробництво і прагне купити ракети у Північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану.

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